Додано: Пон 07 чер, 2021 20:55

juristkostya написав: ннууу, такое... не на 190 км, а на 70.

И не заплатить 4 евро за молдавскую виньетку в обмен на оплату 17-19 евро за переправу авто с экипажем - тоже выигрыш сомнительный.

И функционирует паром, по актуальным отзывам, достаточно неторопливо.

Короче, больше точности в сообщениях не повредит ннууу, такое... не на 190 км, а на 70.И не заплатить 4 евро за молдавскую виньетку в обмен на оплату 17-19 евро за переправу авто с экипажем - тоже выигрыш сомнительный.И функционирует паром, по актуальным отзывам, достаточно неторопливо.Короче, больше точности в сообщениях не повредит

juristkostya написав: osafly написав: Что,опять набрехал?? Что,опять набрехал??

Та бросьте. Ну не может же человек сознательно врать в вопросах, которые гуглом проверяются за 2 минуты Поспешил, ошибся.... Та бросьте. Ну не может же человек сознательно врать в вопросах, которые гуглом проверяются за 2 минутыПоспешил, ошибся....

Крюк через Молдову - 190 км. В цифрах НИКОГДА не ошибаюсь. Инфа всегда ТОЧНАЯ.По Молдове нужно проехать 15 км по убитой дороге с ямами. Заплатить за проезд. Поставить два штампа в паспорте. Пройти 2 пограничных контроля.Паром сейчас в ходу ТОЧНО по расписанию: каждые 3 часа минута в минуту - первый рейс из Орловки - в 01-30.Проверяйте не Гуглом, а личным опытом и опытом своих друзей, ОК?Можете черпать точную проверенную инфу у меня.Для справки - если данные брать не реальные, а по Гуглу (советую всегда делать все с- он на днях всех отправил в путь на несуществующем пароме - слава Богу НИКТО не пошел с ним):- Измаил-Рени-Giurgiulești-Galați- Стамбул -- в пути 13 час 17 минуты.- Измаил-Орловка-Стамбул -- в пути 11 час 17 минут. И ЭТО - СОВСЕМ ДРУГАЯ ТРАССА.И еще один паром - так как вы так и не пересекли Дунай.Живите всегда по картам Гугла.Хотя - если нравится путешествовать через Молдову - кто же против. Подумаешь, заплатите Молдове. Ну или молдаванам за замену пробитой на ямах покрышки. Ну и молдавскому таможеннику - приятели уже заплатили...Продолжаю балдеть от горе-советчиков...Горе-советчики даже не в курсе, что Гугл при поездке через Молдову потомв Селитра... А там паром - "мама не горюй" и с оплатой только наличными румынскими леями.