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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:55

  juristkostya написав:ннууу, такое... не на 190 км, а на 70.
И не заплатить 4 евро за молдавскую виньетку в обмен на оплату 17-19 евро за переправу авто с экипажем - тоже выигрыш сомнительный.
И функционирует паром, по актуальным отзывам, достаточно неторопливо.
Короче, больше точности в сообщениях не повредит :-)

Крюк через Молдову - 190 км. В цифрах НИКОГДА не ошибаюсь. Инфа всегда ТОЧНАЯ.
По Молдове нужно проехать 15 км по убитой дороге с ямами. Заплатить за проезд. Поставить два штампа в паспорте. Пройти 2 пограничных контроля.
Паром сейчас в ходу ТОЧНО по расписанию: каждые 3 часа минута в минуту - первый рейс из Орловки - в 01-30.
  juristkostya написав:
  osafly написав:Что,опять набрехал??

Та бросьте. Ну не может же человек сознательно врать в вопросах, которые гуглом проверяются за 2 минуты :-) Поспешил, ошибся....

Проверяйте не Гуглом, а личным опытом и опытом своих друзей, ОК?
Можете черпать точную проверенную инфу у меня.
Для справки - если данные брать не реальные, а по Гуглу (советую всегда делать все с osafly - он на днях всех отправил в путь на несуществующем пароме - слава Богу НИКТО не пошел с ним):
- Измаил-Рени-Giurgiulești-Galați- Стамбул - 921 км - в пути 13 час 17 минуты.
- Измаил-Орловка-Стамбул - 788 - в пути 11 час 17 минут. И ЭТО - СОВСЕМ ДРУГАЯ ТРАССА.
И еще один паром - так как вы так и не пересекли Дунай.
Даже по картам Гугл - 921-788 НЕ равно 70 км.
Живите всегда по картам Гугла.
Хотя - если нравится путешествовать через Молдову - кто же против. Подумаешь, заплатите Молдове. Ну или молдаванам за замену пробитой на ямах покрышки. Ну и молдавскому таможеннику - приятели уже заплатили...
Продолжаю балдеть от горе-советчиков...
Горе-советчики даже не в курсе, что Гугл при поездке через Молдову потом ведет на еще один паром в Селитра... А там паром - "мама не горюй" и с оплатой только наличными румынскими леями.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 чер, 2021 05:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Даже по картам Гугл - 435-351 не равно 70 км.

да, это равно 84. Итого, я ошибся на 14 км, признаю это, в то время, как вы ошиблись на 106 :-))))))))) Но, конечно, вы никогда не ошибаетесь в цифрах, поэтому, да, 435-351 = 190, здесь двух мнений быть не может.

  akurt написав:Паром сейчас в ходу ТОЧНО по расписанию: каждые 3 часа минута в минуту
вот именно. Поэтому при некотором стечении обстоятельств сухопутный вариант бывает быстрее. Есть тому реальные примеры.
А бывает и медленнее. Как повезёт, однозначный прогноз дать невозможно.
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 07 чер, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:32

"Некоторое стечение обстоятельств" бывает при ловле блох у котов.
  juristkostya написав:А бывает и медленнее. Как повезёт, однозначный прогноз дать невозможно.

Паром в Силистра учли или как?
А паром там - еще Николае Чаушеску вводил в эксплуатацию... Не убоитесь за свою жизнь?
Там тока наличные леи принимают, их есть у Вас?
Ночью, например, едете - поменяете у цыганки Азы или как?
У меня есть румынские леи наличные - ибо дело знаю и дело говорю.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:37

  akurt написав:"Некоторое стечение обстоятельств" бывает при ловле блох у котов.
  juristkostya написав:А бывает и медленнее. Как повезёт, однозначный прогноз дать невозможно.

Паром в Силистра учли или как? Там тока наличные леи принимают, их есть у Вас?
У меня есть - ибо дело знаю и дело говорю.

некоторое стечение обстоятельств бывает у всех, кто путешествует на авто. Сезон/несезон, день/ночь, у пограничников зависла/не зависла база и т.д. Всё предусмотреть невозможно.

Что касается оплаты парома в Силистре, то к вопросу километража это не относится, потому комментировать смысла не вижу.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:40

Напомню, что форум не у подъезда, а Финансовый. Тут про деньги. А деньги - время...
Комментировать то, в чем лично не участвовал, за что лично не платил, где лично не ездил, где лично не стоял в очереди - право слово - не стоит.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 чер, 2021 05:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Напомню, что форум не у подъезда, а Финансовый. Тут про деньги. А деньги - время...
вот, не уверен... Скорее, рыба-деньги, йогурт-деньги, погода-деньги.
По крайней мере, из ваших постов складывается такое впечатление.
  akurt написав:Комментировать то, в чем лично не участвовал, за что лично не платил, где лично не ездил, где лично не стоял в очереди - право слово - не стоит.
поддержу на все 100%.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:57

У Вас травма детская: йогурт (недоедание) и рыба - отец бил рыбой?
Лично я не виноват, что Вам не про средствам купить йогурт (у меня нет в холодильнике йогурта - не могу угостить) и не про карману купить рыбу (у меня реально нет в холодильнике рыбы - помочь не смогу).
Обедал в ресторане - вот это подают бесплатно. Проосто как закуска к главному блюду (говядина)... Подается в ресторанах Анталии бесплатно...
Как видите, помочь не смогу: ни рыбы, ни йогурта...
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:00

Я ведь даже и не прочь оскорбиться - но не на такой же примитив.... Попробуйте ещё раз, только тоньше, изящнее.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:08

О, вижу, переписали пост.
Нет, всё ещё не цепляет. Пробуйте дальше.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:08

Что же тут оскорбляться, так бывает: солидный человек просит на Финансовом форуме Украины рыбу и йогурт - я даже засомневался, эти два продукта совместимы или нет. Ответ не знаю.
Но думать не буду, и клянусь своим здоровьем: у меня реально в холодильное нет ни рыбы, ни йогурта. Помочь Вам не могу.
Если хотите, открою Вам баночку греческих сардинок...
Но йогурт - извините - супермаркет откроется только в 9-00....
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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