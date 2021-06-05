Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
juristkostya написав:ннууу, такое... не на 190 км, а на 70. И не заплатить 4 евро за молдавскую виньетку в обмен на оплату 17-19 евро за переправу авто с экипажем - тоже выигрыш сомнительный. И функционирует паром, по актуальным отзывам, достаточно неторопливо. Короче, больше точности в сообщениях не повредит
Крюк через Молдову - 190 км. В цифрах НИКОГДА не ошибаюсь. Инфа всегда ТОЧНАЯ. По Молдове нужно проехать 15 км по убитой дороге с ямами. Заплатить за проезд. Поставить два штампа в паспорте. Пройти 2 пограничных контроля. Паром сейчас в ходу ТОЧНО по расписанию: каждые 3 часа минута в минуту - первый рейс из Орловки - в 01-30.
juristkostya написав:
osafly написав:Что,опять набрехал??
Та бросьте. Ну не может же человек сознательно врать в вопросах, которые гуглом проверяются за 2 минуты Поспешил, ошибся....
Проверяйте не Гуглом, а личным опытом и опытом своих друзей, ОК? Можете черпать точную проверенную инфу у меня. Для справки - если данные брать не реальные, а по Гуглу (советую всегда делать все с osafly - он на днях всех отправил в путь на несуществующем пароме - слава Богу НИКТО не пошел с ним): - Измаил-Рени-Giurgiulești-Galați- Стамбул - 921 км - в пути 13 час 17 минуты. - Измаил-Орловка-Стамбул - 788 - в пути 11 час 17 минут. И ЭТО - СОВСЕМ ДРУГАЯ ТРАССА. И еще один паром - так как вы так и не пересекли Дунай. Даже по картам Гугл - 921-788 НЕ равно 70 км. Живите всегда по картам Гугла. Хотя - если нравится путешествовать через Молдову - кто же против. Подумаешь, заплатите Молдове. Ну или молдаванам за замену пробитой на ямах покрышки. Ну и молдавскому таможеннику - приятели уже заплатили... Продолжаю балдеть от горе-советчиков... Горе-советчики даже не в курсе, что Гугл при поездке через Молдову потом ведет на еще один паром в Селитра... А там паром - "мама не горюй" и с оплатой только наличными румынскими леями.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 чер, 2021 05:11, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Даже по картам Гугл - 435-351 не равно 70 км.
да, это равно 84. Итого, я ошибся на 14 км, признаю это, в то время, как вы ошиблись на 106 )))))))) Но, конечно, вы никогда не ошибаетесь в цифрах, поэтому, да, 435-351 = 190, здесь двух мнений быть не может.
akurt написав:Паром сейчас в ходу ТОЧНО по расписанию: каждые 3 часа минута в минуту
вот именно. Поэтому при некотором стечении обстоятельств сухопутный вариант бывает быстрее. Есть тому реальные примеры. А бывает и медленнее. Как повезёт, однозначный прогноз дать невозможно.
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 07 чер, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
"Некоторое стечение обстоятельств" бывает при ловле блох у котов.
juristkostya написав:А бывает и медленнее. Как повезёт, однозначный прогноз дать невозможно.
Паром в Силистра учли или как? А паром там - еще Николае Чаушеску вводил в эксплуатацию... Не убоитесь за свою жизнь? Там тока наличные леи принимают, их есть у Вас? Ночью, например, едете - поменяете у цыганки Азы или как? У меня есть румынские леи наличные - ибо дело знаю и дело говорю.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Напомню, что форум не у подъезда, а Финансовый. Тут про деньги. А деньги - время... Комментировать то, в чем лично не участвовал, за что лично не платил, где лично не ездил, где лично не стоял в очереди - право слово - не стоит.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 чер, 2021 05:12, всього редагувалось 2 разів.
У Вас травма детская: йогурт (недоедание) и рыба - отец бил рыбой? Лично я не виноват, что Вам не про средствам купить йогурт (у меня нет в холодильнике йогурта - не могу угостить) и не про карману купить рыбу (у меня реально нет в холодильнике рыбы - помочь не смогу). Обедал в ресторане - вот это подают бесплатно. Проосто как закуска к главному блюду (говядина)... Подается в ресторанах Анталии бесплатно... Как видите, помочь не смогу: ни рыбы, ни йогурта...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Что же тут оскорбляться, так бывает: солидный человек просит на Финансовом форуме Украины рыбу и йогурт - я даже засомневался, эти два продукта совместимы или нет. Ответ не знаю. Но думать не буду, и клянусь своим здоровьем: у меня реально в холодильное нет ни рыбы, ни йогурта. Помочь Вам не могу. Если хотите, открою Вам баночку греческих сардинок... Но йогурт - извините - супермаркет откроется только в 9-00....
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.