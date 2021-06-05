Додано: Пон 07 чер, 2021 22:34

juristkostya! Живите по картам Гугл и по калькулятору - удачи в жизни!



Про кваліфікацю деяких дописувачів на гілці..



Один з дописувачів на цій гілці (не до ночі буде згаданий) розказував авторитетно на цій гілці, що Поліс медичного страхування іноземця - від 20 до 100 доларів на рік - річ не потрібна. Типу ніхто з форумчан не хворіє, а як захворів - то не гріх за візит до лікаря віддати 200 доларів.



Сьогодні в Анталію привезли з Вінниці малюка - на жаль - онкологія - лікарня Medikal park Antalya на тому спеціалізується... Багато позитивних результатів. Наші вінничани сказали, що в Україні онкологічні клініки переповнені - навіть місць немає... Привезли дитину сюди... В Анталію...

Лікарня сьогодні виставила рахунок на 97 000 (дев"яносто сім) тисяч євро...

Надав допомогу з отримання ВНП в Туреччині на підставі лікування дитини... Гадаю, мінімум рік тут перебуватимуть...



Один з дописувачів на цій гілці (не до ночі буде згаданий) розказував авторитетно на цій гілці, що Поліс медичного страхування іноземця - від 20 до 100 доларів на рік - річ не потрібна. Типу ніхто з формчан не хворіє...

Всім українцям з ВНП в державних клініках Туреччини проводять щеплення вакциною Pfizer/BionTech з видачею після другого щеплення Паспорта вацинації...

Постановою Кабінету Міністрів України №583 від 2 червня 2021 року громадяни України та іноземні громадяни можуть в'їхати в Україну без ПЛР-тесту та карантину за умови наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.



Ох і порадники на цій гілці топчуться... Один - краще іншого...

Панове, прислуховуйтеся: дійсно, навіщо ж бути здоровим, але багатим - краше ж бути бідним, але хворим...