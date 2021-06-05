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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11181119112011211122>
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:просит
вот видите, вы даже в такой мелочи не способны удержаться от перевирания слов собеседника.
С другой стороны, а могло ли быть иначе?...
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:13

Так я врун известный - более 3-х лет уже вру.
Вам сардинки открыть - рыбу точно не видели ведь много лет - такая маленькая, в масле...
Вилочкой из баночки подбираете... Вилочка есть?
Блин, ну что же у человеков так все плохо... Нервные какие-то...
О недвижимости есть что сказать?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Нервные какие-то...

ага, вот как раз калькулятор об стенку разбил. Не хотел он, зараза, правильный результат показывать.
Я его и так и этак, со словами и без слов...а 435-351 всё равно не выходит 190...Станешь тут нервным.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:34

juristkostya! Живите по картам Гугл и по калькулятору - удачи в жизни!

Про кваліфікацю деяких дописувачів на гілці..

Один з дописувачів на цій гілці (не до ночі буде згаданий) розказував авторитетно на цій гілці, що Поліс медичного страхування іноземця - від 20 до 100 доларів на рік - річ не потрібна. Типу ніхто з форумчан не хворіє, а як захворів - то не гріх за візит до лікаря віддати 200 доларів.

Сьогодні в Анталію привезли з Вінниці малюка - на жаль - онкологія - лікарня Medikal park Antalya на тому спеціалізується... Багато позитивних результатів. Наші вінничани сказали, що в Україні онкологічні клініки переповнені - навіть місць немає... Привезли дитину сюди... В Анталію...
Лікарня сьогодні виставила рахунок на 97 000 (дев"яносто сім) тисяч євро...
Надав допомогу з отримання ВНП в Туреччині на підставі лікування дитини... Гадаю, мінімум рік тут перебуватимуть...

Один з дописувачів на цій гілці (не до ночі буде згаданий) розказував авторитетно на цій гілці, що Поліс медичного страхування іноземця - від 20 до 100 доларів на рік - річ не потрібна. Типу ніхто з формчан не хворіє...
Всім українцям з ВНП в державних клініках Туреччини проводять щеплення вакциною Pfizer/BionTech з видачею після другого щеплення Паспорта вацинації...
Постановою Кабінету Міністрів України №583 від 2 червня 2021 року громадяни України та іноземні громадяни можуть в'їхати в Україну без ПЛР-тесту та карантину за умови наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Ох і порадники на цій гілці топчуться... Один - краще іншого...
Панове, прислуховуйтеся: дійсно, навіщо ж бути здоровим, але багатим - краше ж бути бідним, але хворим...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:42

  akurt написав:.....
Обедал в ресторане - вот это подают бесплатно. Проосто как закуска к главному блюду (говядина)... Подается в ресторанах Анталии бесплатно...
.
Зображення

Если бесплатно, то можно сожрать закуску, отказаться от "главного блюда" и спокойно выйти?
Или одна из составных частей этой закуски - отбитые почки тех, кто уже попытался так сделать?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:juristkostya! Живите по картам Гугл и по калькулятору - удачи в жизни!

спасибо за дельный совет! Таки да, в прошлогодней поездке на Лазурный берег что одно, что другое проявило себя с лучшей стороны.
В позапрошлогодней к берегам Ла-Манша - аналогично.
Поза-позапрошлогодней на Балтику - тоже.
Ну и так далее, углубляться в прошлое могу долго...

А вот с вашим маршрутом через Измаил - не справились. Осечка вышла.
Что ж, придётся в следующей поездке пристроить лично вас на торпедо вместо навигатора. А как иначе - блукать никому не хочется...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Damien написав:Если бесплатно, то можно сожрать закуску, отказаться от "главного блюда" и спокойно выйти?

Вот сразу менталитет прорезается :mrgreen:
"Нєт, гражданє, нам до Європи срать і срать еще" (с)
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:47

Вам - Damien - как человеку не в курсе вообще всех дел в мире - поясню:
- на улицах Анталии - в самом центре - Вы можете перекусить за 10-18 лир (примерно 30-54 гривны). Типа "Фаст-фуд".
- если Вы посещаете ресторан и заказываете блюдо - цена от 14 до 34 лир (от 45 до 100 гривен) - то Вам именно то, что на фото - подают бесплатно, как бесплатное приложение.
Ну попробуйте привыкнуть что-ли, есть места на Земном шаре, где и кормят вкусно, и не отравят...
Ну ей Богу...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:49

  akurt написав:juristkostya! Живите по картам Гугл и по калькулятору - удачи в жизни!

Про кваліфікацю деяких дописувачів на гілці..

Один з дописувачів на цій гілці (не до ночі буде згаданий) розказував авторитетно на цій гілці, що Поліс медичного страхування іноземця - від 20 до 100 доларів на рік - річ не потрібна. Типу ніхто з форумчан не хворіє, а як захворів - то не гріх за візит до лікаря віддати 200 доларів.

Сьогодні в Анталію привезли з Вінниці малюка - на жаль - онкологія - лікарня Medikal park Antalya на тому спеціалізується... Багато позитивних результатів. Наші вінничани сказали, що в Україні онкологічні клініки переповнені - навіть місць немає... Привезли дитину сюди... В Анталію...
Лікарня сьогодні виставила рахунок на 97 000 (дев"яносто сім) тисяч євро...
Надав допомогу з отримання ВНП в Туреччині на підставі лікування дитини... Гадаю, мінімум рік тут перебуватимуть...

Один з дописувачів на цій гілці (не до ночі буде згаданий) розказував авторитетно на цій гілці, що Поліс медичного страхування іноземця - від 20 до 100 доларів на рік - річ не потрібна. Типу ніхто з формчан не хворіє...
Всім українцям з ВНП в державних клініках Туреччини проводять щеплення вакциною Pfizer/BionTech з видачею після другого щеплення Паспорта вацинації...
Постановою Кабінету Міністрів України №583 від 2 червня 2021 року громадяни України та іноземні громадяни можуть в'їхати в Україну без ПЛР-тесту та карантину за умови наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Ох і порадники на цій гілці топчуться... Один - краще іншого...
Панове, прислуховуйтеся: дійсно, навіщо ж бути здоровим, але багатим - краше ж бути бідним, але хворим...

День сурка.....
Востаннє редагувалось Damien в Пон 07 чер, 2021 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Damien написав:День сурка.....

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