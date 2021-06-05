Додано: Пон 07 чер, 2021 22:56

akurt написав: Живите всегда по картам Гугла. Живите всегда по картам Гугла.

juristkostya написав: Итого, я ошибся на 14 км, признаю это, в то время, как вы ошиблись на 106 )))))))) Но, конечно, вы никогда не ошибаетесь в цифрах,

Итого, я ошибся на 14 км, признаю это, в то время, как вы ошиблись на 106)))))))) Но, конечно, вы никогда не ошибаетесь в цифрах,

akurt написав: Напомню, что форум не у подъезда, а Финансовый. Тут про деньги. А деньги - время... Напомню, что форум не у подъезда, а Финансовый. Тут про деньги. А деньги - время...

Да как же по ним жить,если они ироды подтирают по ночам линии паромов с карт,что один известный чувак,их найти потом не может и бьется потом в истерикахНо в итоге,Вы это только что признали,а он Вас сейчас какахами забросает и не признается никогда.Там все настолько печально,что уже и турецкий любимый калькулятор по одному месту пошел и отказывается с ним работатьБлин,еще один человек зашел в эту ветку ,он тут же и с ним перессорилсяВсех,Аккурт всех нужно внести в список игнора..Читать себя самого,себя самого слушать!Пора себе памятник в бронзе заказать,или в мраморе,как Пшонка в жесте ЦезаряПесня про турецкого мальчика,любящего деньги и турецкий недостороенный РЖН на пыльных мусорниках Антальи по выезду на Кемер