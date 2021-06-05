Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ребята - пишите и пишите - мне нравится - вас тыкать носом в незнание легко и просто... Правда, не очень приятно видеть, что где-то кому-то очень плохо... Ну нет у меня ни йогурта, ни рыбы сейчас - ну не могу прямо сейчас я вас накормить... Давайте так: завтра - я просыпаюсь в 8-00, в 9-00 буду на пляже до 12-00, потом заеду в супермаркет - куплю йогурт - тут правда не продают то, к чему вы привыкли - "Йогурт - хЫ-хЫ - питний" - продают нормальный - куплю - хоть наедитесь. Нельзя же в самом деле мужчинам голодать...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 22:57, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Вам - Damien - как человеку не в курсе вообще всех дел в мире - поясню: - на улицах Анталии - в самом центре - Вы можете перекусить за 10-18 лир (примерно 30-54 гривны). Типа "Фаст-фуд". - если Вы посещаете ресторан и заказываете блюдо - цена от 14 до 34 лир (от 45 до 100 гривен) - то Вам именно то, что на фото - подают бесплатно, как бесплатное приложение. Ну попробуйте привыкнуть что-ли, есть места на Земном шаре, где и кормят вкусно, и не отравят... Ну ей Богу...
Не вводите людей в заблуждение. Бесплатно - это как я написал, в своем сообщении - "можно съесть только бесплатное и ничего не заплатив выйти".Нельзя, правда? А потому что это другое - закуски включены в стоимость основного блюда
Да как же по ним жить,если они ироды подтирают по ночам линии паромов с карт,что один известный чувак,их найти потом не может и бьется потом в истериках
juristkostya написав:Итого, я ошибся на 14 км, признаю это, в то время, как вы ошиблись на 106 )))))))) Но, конечно, вы никогда не ошибаетесь в цифрах,
Но в итоге,Вы это только что признали,а он Вас сейчас какахами забросает и не признается никогда.Там все настолько печально,что уже и турецкий любимый калькулятор по одному месту пошел и отказывается с ним работать Блин,еще один человек зашел в эту ветку ,он тут же и с ним перессорился Всех,Аккурт всех нужно внести в список игнора..Читать себя самого,себя самого слушать!Пора себе памятник в бронзе заказать,или в мраморе,как Пшонка в жесте Цезаря
akurt написав:Напомню, что форум не у подъезда, а Финансовый. Тут про деньги. А деньги - время...
Песня про турецкого мальчика,любящего деньги и турецкий недостороенный РЖН на пыльных мусорниках Антальи по выезду на Кемер
Востаннє редагувалось osafly в Пон 07 чер, 2021 22:58, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Вам - Damien - как человеку не в курсе вообще всех дел в мире - поясню: - на улицах Анталии - в самом центре - Вы можете перекусить за 10-18 лир (примерно 30-54 гривны). Типа "Фаст-фуд". - если Вы посещаете ресторан и заказываете блюдо - цена от 14 до 34 лир (от 45 до 100 гривен) - то Вам именно то, что на фото - подают бесплатно, как бесплатное приложение. Ну попробуйте привыкнуть что-ли, есть места на Земном шаре, где и кормят вкусно, и не отравят... Ну ей Богу...
Не вводите людей в заблуждение. Бесплатно - это как я написал, в своем сообщении - "можно съесть только бесплатное и ничего не заплатив выйти".Нельзя, правда? А потому что это другое - закуски включены в стоимость основного блюда
Вы посто привыкли жить во лжи и по лжи. Тут нечему удивляться... Се ля ви... Все закуски на фото - и то, что на переднем плане - поданы к двум блюдам: - "LAHMACUN" - турецкая пицца - за 13 лир (42 гривны); - "PİLAV ÜSTÜ DÖNER" - рис с говядиной за 32 лиры - примерно 100 гривен. Ай, Damien-Damien... Жизнь пройдет стороной... Слава Богу, у Вас есть отдушина - эти ветка... Фото было сделано здесь: https://www.reklamzamani.net/firma/2746 ... akci-doner
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Спасибо, приятно, поставил плюс... Вот горжусь: никого и никогда в жизни никак не на...махал... Но советую мне не верить, верить и действовать только так, как форумчанин (удалено), как (удалено), как (удалено), как (удалено), как (удалено) - себя довели "до ручки", семью свою довели "до ручки" - и Вас доведут "до ручки"... Читайте их советы и выполняйте. Мои НЕ читайте и НЕ выполняйте. И будет Вам настоящее счастье...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 чер, 2021 23:12, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Вам - Damien - как человеку не в курсе вообще всех дел в мире - поясню: - на улицах Анталии - в самом центре - Вы можете перекусить за 10-18 лир (примерно 30-54 гривны). Типа "Фаст-фуд". - если Вы посещаете ресторан и заказываете блюдо - цена от 14 до 34 лир (от 45 до 100 гривен) - то Вам именно то, что на фото - подают бесплатно, как бесплатное приложение. Ну попробуйте привыкнуть что-ли, есть места на Земном шаре, где и кормят вкусно, и не отравят... Ну ей Богу...
Не вводите людей в заблуждение. Бесплатно - это как я написал, в своем сообщении - "можно съесть только бесплатное и ничего не заплатив выйти".Нельзя, правда? А потому что это другое - закуски включены в стоимость основного блюда
Вы посто привыкли жить во лжи и по лжи. Тут нечему удивляться... Се ля ви... Все закуски на фото - и то, что на переднем плане - поданы к двум блюдам: - "Лахмаджун" - турецкая пицца - за 14 лир (42 гривны); - "Пилав дьонер" - рис с говядиной за 34 лиры - примерно 100 гривен. Ай, Damien-Damien... Жизнь пройдет стороной... Слава Богу, у Вас есть отдушина - эти ветка...
Хоть ты убейся - на Черное говорит Белое и никак иначе. Ну ладно бы Вы были 15-летний мальчик из Задрыщенска, но ведь нет же - уже предпенсионный возраст же! Ну давайте иначе, если на ресторанных блюдах это сложно для Вас. Есть такая Розетка( хотя откуда в турциях об этом могут знать?), продает много всякой техники и прочего. С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ!!! А я беру с платной, но в другом месте(на Розетке только отзывы почитаю). И получается дешевле. Как же так, akurt? Может все-таки потому, что их якобы бесплатная доставка уже включена в стоимость товара?