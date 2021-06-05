Додано: Вів 08 чер, 2021 00:02

stm - Вы правы - в Италии будем кушать итальянскую пиццу - что очень правильно.

А в Турции кушаем "турецкую пиццу" - что тоже очень правильно.

Тут два прикола: мой племянник и мой бывший подчиненный почти одновременно открыли в Украине два ресторана...

О! Какие там блюда подают!!!

ЧистА украинское и все свежее...

Из меню:

- Яскраві соуси, стримані відтінки сирів та вишукані кольори винної колекції.

- Філе сібаса з кокосовим соусом готуємо з припущеними овочами та крем-сиром. Поєднання смаків, що прикрашає обіди та вечері...

- Тягучий сир грінки, шматочки броколі, печену картоплю, оливки та грушу у вині.

- Не гострий та пряний сир Пуро! З нотками віскі та карамельним смаком Цварт або тонкий часниково-трав'яний аромат сиру Песто у поєднанні з грушевим джемом та хрусткими паличками гріссіні...

Правда, классно...

Для лохОв...

Владельцы обоих ресторанов сидят на мели...



Турецкая кухня проще и практичнее...

Примерно как американская... И ценится-то - мною - что готовят все при Вас у Вас на газах - и для Вас... Сейчас и сразу...

А так мы знаем лучше Вас - приятель держит кафе в (удалено) - все замороженное и из замороженной отбивной - отбитой еще неделю назад - могут приготовить сразу 10 блюд... Технология такая - дарю секрет - если Вы пришли один и заказали ОДНУ отбивную - то ее в самом деле отобьют при Вас и приготовят сразу - Вам повезло! Но если Вы пришли вдвоем или - не дай Бог - втроём/вчетвером - получите размороженное в печке СВЧ... с картошкой, отваренной еще 2 недели назад....

Се ля ви... Им надо платить ЄСВ...

Вы главное имейте деньги с собой... Поросятина стоит не дешево: точно Вам говорю, ведь приятель Лёня - ФОП - держит магазин... Хотя за всю жизнь не вырастил ни одной свиньи... Но поросятина - как валюта, оба сына - в юридическом сейчас учатся... Скоро будут вас/невас (перекрестимся) судить... Тоже за поросятину...



P.S. А мне нравится - мой перекус в ресторане вызвал столько эмоций...

Классно!

Так - глядишь - научу Вас не только покупать для себя квартиры ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, но и жить по-человечески...