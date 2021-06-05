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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1119112011211122
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 23:14

Вы у нас человек новый - я уже столько грязи от измазанных наслушался - что не удивите ничем.
Можно написать просто: "А он в самом деле прав..."
Просто я в самом деле прав...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 23:25

  akurt написав:Вы у нас человек новый - я уже столько грязи от измазанных наслушался - что не удивите ничем.
Можно написать просто: "А он в самом деле прав..."
Просто я в самом деле прав...

Чето вспомнился анекдот-монолог
– Вы знаете, почему редко имеем счастье лицезреть гениев? Потому, что нас мало.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 23:30

  akurt написав:Обедал в ресторане - вот это подают бесплатно. Проосто как закуска к главному блюду (говядина)... Подается в ресторанах Анталии бесплатно...
Как видите, помочь не смогу: ни рыбы, ни йогурта...
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Приятного, а где-то застрелился итальянец глядя на то, как испортили его нац.продукт )))
Зображення
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 23:32

  Damien написав:Чето вспомнился анекдот-монолог
– Вы знаете, почему редко имеем счастье лицезреть гениев? Потому, что нас мало.


Не сдвигайте ему психику на ночь глядя,а то будет как Ленин в молодости,при свечке ночные труды-простыни ваять,а потом их до утра редактировать-раз пятнадцать.Выкурит пачку сигарет,напьется кофе,а уже возраст не тот.Доведем деда до цугундера.Оно Вам надо. :mrgreen: Пусть идет спит спокойно,мы ж не звери :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 00:02

stm - Вы правы - в Италии будем кушать итальянскую пиццу - что очень правильно.
А в Турции кушаем "турецкую пиццу" - что тоже очень правильно.
Тут два прикола: мой племянник и мой бывший подчиненный почти одновременно открыли в Украине два ресторана...
О! Какие там блюда подают!!!
ЧистА украинское и все свежее...
Из меню:
- Яскраві соуси, стримані відтінки сирів та вишукані кольори винної колекції.
- Філе сібаса з кокосовим соусом готуємо з припущеними овочами та крем-сиром. Поєднання смаків, що прикрашає обіди та вечері...
- Тягучий сир грінки, шматочки броколі, печену картоплю, оливки та грушу у вині.
- Не гострий та пряний сир Пуро! З нотками віскі та карамельним смаком Цварт або тонкий часниково-трав'яний аромат сиру Песто у поєднанні з грушевим джемом та хрусткими паличками гріссіні...
Правда, классно...
Для лохОв...
Владельцы обоих ресторанов сидят на мели...

Турецкая кухня проще и практичнее...
Примерно как американская... И ценится-то - мною - что готовят все при Вас у Вас на газах - и для Вас... Сейчас и сразу...
А так мы знаем лучше Вас - приятель держит кафе в (удалено) - все замороженное и из замороженной отбивной - отбитой еще неделю назад - могут приготовить сразу 10 блюд... Технология такая - дарю секрет - если Вы пришли один и заказали ОДНУ отбивную - то ее в самом деле отобьют при Вас и приготовят сразу - Вам повезло! Но если Вы пришли вдвоем или - не дай Бог - втроём/вчетвером - получите размороженное в печке СВЧ... с картошкой, отваренной еще 2 недели назад....
Се ля ви... Им надо платить ЄСВ...
Вы главное имейте деньги с собой... Поросятина стоит не дешево: точно Вам говорю, ведь приятель Лёня - ФОП - держит магазин... Хотя за всю жизнь не вырастил ни одной свиньи... Но поросятина - как валюта, оба сына - в юридическом сейчас учатся... Скоро будут вас/невас (перекрестимся) судить... Тоже за поросятину...

P.S. А мне нравится - мой перекус в ресторане вызвал столько эмоций...
Классно!
Так - глядишь - научу Вас не только покупать для себя квартиры ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, но и жить по-человечески...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 00:31

  akurt написав:P.S. А мне нравится - мой перекус в ресторане вызвал столько эмоций...
Классно!
Так - глядишь - научу Вас не только покупать для себя квартиры ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, но и жить по-человечески...

Акурт, я лично намекнула достаточно толсто, что в Вашем перекусе в "ресторане" гордиться нечем. По этому как живёте, так и покупаете ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 00:44

stm - так я и не надеялся... И намек понял: укажу турецким рестораторам, чтобы вместо "турецкой пиццы" готовили "итальянскую пиццу", ну как в пиццерии "MILANO" у меня за углом.
Там, кстати, сейчас акция: Если вдруг так случится, что Вам выплатят гонорар за последнее "автомобильное дело" и Вы сможете купить авиабилет в Анталию, то при заказе двух "средних" итальянских пицц Вам выдадут 2 (две), но по цене одной. Хоть попробуете, что такое "пицца" - а то в Италию так и не попали.... А мы так ждали, так ждали... Как песня: "la Calabria, Calabria bella..."
Жаль. Так и не купили там виллу... а обещали еще осенью 2019 дать сводку по ценам... Ветка все помнит... Люди все ждут и ждут...
  stm написав:По этому как живёте, так и покупаете ;)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 03:30

  stm написав:Приятного, а где-то застрелился итальянец глядя на то, как испортили его нац.продукт )))
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мне кажется какие-то объедки запекли и подали еще раз....
Понаехал
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