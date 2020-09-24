Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:RTC12 на этой ветке уже написал столько гадостей про ту страну, где никогда в жизни не был...
RTC12 посетил около 40 стран мира, и имеет свой взгляд на твою рекламную писанину. Поэтому все твои "ляпы" ловит на лету... На первых порах общения я тебе поставил около десятка "+", но после серии твоих высокомерных нравоучений, с элементами вранья, моё отношение к тебе резко изменилось... Так что тут не Турция виновата, а ты сам.
Щойно повернулися з приятелем з офісу Митної служби Туреччини (Анталія, порт). Вперше за всі роки я побачів чергу у відділ, який займається авто іноземців. Ніколи такого не було.
В черзі виявлися і росіяни, за відпочинок яких більше всього переживав пан RTC12 Цікаво, що жодного разу не хвилювався про відпочинок українців... Так ось я спитав, як росіяни попали в Туреччину - трохи здивувався, але і не дивно: я про цей варіант писав неодноразово: через Україну ПОРОМОМ "Чорноморськ-Карасу". Це вам не пором з острова Корфу на Албанію, який вам тут радив один фахівець... Далі - супершвидкісна траса - три полоси в кожному напрямку - швидкість 140 км на годину - в Анталію... Орієнтовно 12 липня саме цим поромом прибуває родина наших українців - моїх приятелів на новенькому VW Touareg. Родині з дітьми є куди прибувати - вчасно та вдало купили новеньку 2+1 за 90 000 доларів. Повний фарш, все - "під ключ". Докупили тільки побутову техніку (Samsung) та меблі від відомого виробника. Їх сусіди купили дві новенькі квартири - то одну продають вже. Але за 115 000...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 чер, 2021 17:57, всього редагувалось 1 раз.
НЕРУХОМІСТЬ В ТУРЕЧЧИНІ ТА АВТО (продовження) Щойно наші українці повідомили про "зелене світло" - наша людина заїхала сюди з авто ще в минулому році, оформила на всю родину ВНП, тут жила з родиною, в квітні виїхала у бізнес-справах в Україну. Там купила автівку велику на всю родину - на 7 місць - та позавчора знову приїхала поромом з Чорноморська до Карасу. Цікаво: а) оформив ВНП та оформив перебування авто на 1 рік. В цьому випадку теоретично не можна виїжджати зх території Туреччини на оформленому таким чином авто, але: виїхав на одному - заїхав вже на іншому авто. Митниця дала "добро". б) саме його авто на митниці ні України, ні Туреччини ніяк не перевіряли - велике авто було вщерть забито особистими речами. Ну справді українцям - "зелене світло"!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 чер, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:В черзі виявлися і росіяни, за відпочинок яких більше всього переживав пан RTC12
Что касается дорогих тебе рассиян, то мне ихние телодвижения до одного места... А вот тебе будет печалька, так как без них рынок недвиги Антальи уйдет в ещё большее пике, и зимовка тебе предстоит трудная и безденежная...
Российский туризм в Турцию может оказаться в заложниках политических взаимоотношений Москвы и Анкары, между которыми в скором времени может разгореться очередной военно-политический конфликт. Причина – агрессивная экспансия Турции в северные районы Сирии с попыткой установить над ними свой суверенитет: его публичное оглашение неизбежно, как считают политические эксперты, приведёт к резкому обострению взаимоотношений с Россией, так как такого рода действия нарушают все договорённости между странами, а также идут в разрез с интересами Москвы. А опыт прошедших лет говорит о том, что такого рода обострения часто сказывались и на туризме между нашими странами: учитывая, что сейчас авиасообщение между Россией и турецкими курортами под запретом, для Москвы будет крайне комфортно просто его продлить под предлогом коронавирусной безопасности, что с высокой долей вероятности окончательно добьёт турецкий туризм, дающий около 11-12% всего национального ВВП, а это неизбежно потянет вниз всю экономику Турции, что может стать ответом России на турецкую попытку захвата части территории Сирии.
Как предполагают местные эксперты из Бюро национальной безопасности Сирии, сообщения которых приводит издание Avia.Pro, если ситуация не встретит противодействия – в том числе со стороны России, то уже до конца этого года северная части Сирии может «незаметно» стать турецкой. При этом не только турецкие военные берут под свой контроль местную обстановку: у местных жителей Турция меняет документы на турецкие, создаются турецкие же органы власти, Турция активно строит в этих районах школы, внедряя собственную программу на турецком языке, а кроме того – турецкая лира принудительно вытесняет сирийский фунт в расчетах.
Как прокомментировал согласно РИА «Новости» источник в МИД Сирии – это «апогей политики тюркизации» - речи идет о действиях Турции, которая внедрила механизм для регистрации актов гражданского состояния в контролируемых террористами районах Идлиба. «Сирийские удостоверения личности и семейные документы аннулируют и заменяют незаконными — турецкими», - добавляют в МИД.
При этом специалисты подчёркивают: эти действия Турции полностью нарушают существующие договорённости с Москвой, что может привести к началу новой военной операции российскими и сирийскими силами, тем более что к этому «располагают» укрывшиеся в этих провинциях джихадисты. «Эрдоган возомнил себя султаном, и пытается восстановить Османскую империю. Однако, в Анкаре не понимают, что текущие действие Турции будут безжалостно пресекаться Россией», - добавляют эксперты.
А это значит, что для российских туристов открытие Турции может откладываться до бесконечности - вполне себе удобный предлог для этого всегда найдётся. А примеров, когда политика влияла на российских туризм в Турцию - предостаточно.
Так, всего чуть более года назад, еще перед объявлением пандемии, сирийский вопрос уже чуть не привёл к закрытию Турции для российских туристов - ситуация реально висела на волоске, и положение спас лишь срочный звонок Эргодана в Кремль. «Под угрозой может оказаться все здание российско-турецких отношений», - так тогда комментировал посол России в Турции Алексей Ерхов угрозы, обусловленные обострением обстановки в Идлибе. «Любезности», которыми тогда обменивались Россия и Турция, свидетельствовали о критической ситуации. Реджеп Эрдоган заявил о готовности сбивать любые самолеты в небе над сирийской провинцией Идлиб. Проблема в том, что помимо сирийских ВВС, там летают и активно «работают» самолёты российских ВКС. На это Кремль ответил устами политологов и депутатов. «Если Эрдоган не будет выполнять взятые на себя обязательства по Идлибу, то Москва начнет действовать в одностороннем порядке – и ситуация 2016 покажется «легкой поркой», - подчеркнул тогда политолог Геворг Мирзаян.
Ну а самым известным инцидентом, обнулившим российский туризм в Турции в 2016 году, явился инцидент со сбитием Турцией российского бомбардировщика Су-24 над территорией Сирии. Очевидно, что при необходимости и в данном случае туризм как рычаг давления на Эрдогана будет задействован Москвой по полной программе. https://www.tourprom.ru/news/50672/
Я тебе уже не раз писал. Ты влез не в то исламское корыто. Поэтому, или принимай ислам и молись Аллаху по 5 раз в день, или не плюй в колодец, из которого раньше пил.... Как бы потом убегать не пришлось. А история таких случаев знает не мало...
stellassvitonline написав:немного неприятно смотреть как семеро одного бьют. ну заработает человек копийчину .что тут плохого?
Никто его здесь не "бьет" Вы никогда не видели как в любом,подчеркиваю,любом коллективе относятся к человеку который врет,ворует,пытается показать свое превосходство над всеми(без всяких на то оснований) Но этот не ворует
akurt написав:..эта фраза особо нравится flyman'у - и хоть я его посты не читаю - из пяти постов - только один содержит что-то трезвое - но он тоже вроде как начал думать головом).........
Если его посты не читаете, то откуда выводы насчет трезвости?
А он за всеми в щелочку подглядывает,как немецкий сантехник в фильмах для взрослых ...в перерывах меж написанием очередного бреда про поездки россиян через Украину в Турцию на пароме..Хотя границы меж двумя воюющими странами закрыты давно для "простых и свободных перемещений" и все знают об этом.Ковид всему виной.Но врать-неистребимая привычка.
akurt написав:..эта фраза особо нравится flyman'у - и хоть я его посты не читаю - из пяти постов - только один содержит что-то трезвое - но он тоже вроде как начал думать головом).........
Если его посты не читаете, то откуда выводы насчет трезвости?
Странно, что не догадались - в ПРЕДЫДУЩИЕ периоды читал. Человек необычный. Беззлобный. Старается... но... часто ошибается в жизни... Флайман пишет на этой ветке с 2018 (!!!) года. Изучайте матчасть тщательнее. Совет: различайте трезвость (состояние трезвого человека) и "трезвое мышление". Там были слова (цитирую) "что-то трезвое". То есть я писал НЕ о физическом состоянии человека. Например - цитата: "Кажется, я единственный, кто сохранил трезвое мышление и средства, чтобы спасти всех нас." (Навигаторы Дюны, Кевин Андерсон, 2016). Может, Вам поможет в жизни. Ибо - как всегда - ошибаетесь:
Damien написав: выводы насчет трезвости?
Я НЕ делал никаких выводов. Вы обманываете. Обманываете - от слова "обманываете". Как говорил Жванецкий, "Тщательней надо, ребята..." В известном тексте он повторяет эту фразу 4 (четыре) раза... Жванецкий был мудрым - он знал, что не все понимают с трёх раз...