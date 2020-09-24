Додано: Сер 09 чер, 2021 14:50

akurt написав: В черзі виявлися і росіяни, за відпочинок яких більше всього переживав пан RTC12

В черзі виявлися і росіяни, за відпочинок яких більше всього переживав пан

Очевидно, что при необходимости и в данном случае туризм как рычаг давления на Эрдогана будет задействован Москвой по полной программе.

Что касается дорогих тебе рассиян, то мне ихние телодвижения до одного места...А вот тебе будет печалька, так как без них рынок недвиги Антальи уйдет в ещё большее пике, и зимовка тебе предстоит трудная и безденежная...Причина – агрессивная экспансия Турции в северные районы Сирии с попыткой установить над ними свой суверенитет: его публичное оглашение неизбежно, как считают политические эксперты, приведёт к резкому обострению взаимоотношений с Россией, так как такого рода действия нарушают все договорённости между странами, а также идут в разрез с интересами Москвы. А опыт прошедших лет говорит о том, что такого рода обострения часто сказывались и на туризме между нашими странами: учитывая, что сейчас авиасообщение между Россией и турецкими курортами под запретом, для Москвы будет крайне комфортно просто его продлить под предлогом коронавирусной безопасности,Как предполагают местные эксперты из Бюро национальной безопасности Сирии, сообщения которых приводит издание Avia.Pro, если ситуация не встретит противодействия – в том числе со стороны России, то уже до конца этого года северная части Сирии может «незаметно» стать турецкой. При этом не только турецкие военные берут под свой контроль местную обстановку: у местных жителей Турция меняет документы на турецкие, создаются турецкие же органы власти, Турция активно строит в этих районах школы, внедряя собственную программу на турецком языке, а кроме того – турецкая лира принудительно вытесняет сирийский фунт в расчетах.Как прокомментировал согласно РИА «Новости» источник в МИД Сирии – это «апогей политики тюркизации» - речи идет о действиях Турции, которая внедрила механизм для регистрации актов гражданского состояния в контролируемых террористами районах Идлиба. «Сирийские удостоверения личности и семейные документы аннулируют и заменяют незаконными — турецкими», - добавляют в МИД.При этом специалисты подчёркивают: эти действия Турции полностью нарушают существующие договорённости с Москвой, что может привести к началу новой военной операции российскими и сирийскими силами, тем более что к этому «располагают» укрывшиеся в этих провинциях джихадисты. «Эрдоган возомнил себя султаном, и пытается восстановить Османскую империю. Однако, в Анкаре не понимают, что текущие действие Турции будут безжалостно пресекаться Россией», - добавляют эксперты.А это значит, что для российских туристов открытие Турции может откладываться до бесконечности - вполне себе удобный предлог для этого всегда найдётся. А примеров, когда политика влияла на российских туризм в Турцию - предостаточно.Так, всего чуть более года назад, еще перед объявлением пандемии, сирийский вопрос уже чуть не привёл к закрытию Турции для российских туристов - ситуация реально висела на волоске, и положение спас лишь срочный звонок Эргодана в Кремль. «Под угрозой может оказаться все здание российско-турецких отношений», - так тогда комментировал посол России в Турции Алексей Ерхов угрозы, обусловленные обострением обстановки в Идлибе. «Любезности», которыми тогда обменивались Россия и Турция, свидетельствовали о критической ситуации. Реджеп Эрдоган заявил о готовности сбивать любые самолеты в небе над сирийской провинцией Идлиб. Проблема в том, что помимо сирийских ВВС, там летают и активно «работают» самолёты российских ВКС. На это Кремль ответил устами политологов и депутатов. «Если Эрдоган не будет выполнять взятые на себя обязательства по Идлибу, то Москва начнет действовать в одностороннем порядке – и ситуация 2016 покажется «легкой поркой», - подчеркнул тогда политолог Геворг Мирзаян.Ну а самым известным инцидентом, обнулившим российский туризм в Турции в 2016 году, явился инцидент со сбитием Турцией российского бомбардировщика Су-24 над территорией Сирии.Я тебе уже не раз писал. Ты влез не в то исламское корыто.Поэтому, или принимай ислам и молись Аллаху по 5 раз в день,или не плюй в колодец, из которого раньше пил....Как бы потом убегать не пришлось.А история таких случаев знает не мало...