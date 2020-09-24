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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1127112811291130>
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Нельзя ли вернуть ту, прежнюю, редакцию сообщения?
Ну, там где с переходом на личности?

Ведь не может так быть, что боитесь высказывать мнение собеседнику в лицо....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:48

Варто нагадати юристу:
Фінанси - грошові кошти як елемент народногосподарського обороту.
Про фінаси щось можете сказати?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Спасибо за напоминание, но всё же тоскую по тому, не переделанному, вашему тексту.
Нельзя ли восстановить?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:50

  akurt написав:Пане osafly - а может порадити щось корисне форумчанам про нерухомість?


Могу.Не слушать Вас ни при каких обстоятельствах,ни в чем,нигде и ни на какую тему.Все что Вы пишите-большей частью брехня,самолюбование и полный позор,росказни не имеющие никакого отношения к настоящей ситуации в Турции.Очки снимите розовые,а то в них у Вас повсюду розовые пони и непрерывный дорожай,на фоне стагнации,девальвации и весьма печальных ковидных последствий для туризма и бизнеса.Пораджу форумчанам держать свои деньги,если они у них есть и ничего пока не покупать,тем более в Турции,потому как в ближайшее время,все имеет место подешеветь % на 30-50...это прогноз на ближайший год-полтора.Быстро-только кошки родятся,ну и Вы...сексом занимаетесь(Ваши слова-никто за язык не тянул,я ж не выдумываю) Поэтому-только ждать и не торопиться.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:52

Про нерухомість теж не можете?
Сумно... сумно...
Я вже для Вас подарунок приготував - подумав, що дійсно людина в чомусь "петрає" - Ви ж на "Лазурний берег" зібралися...
Не знаю тепер, чи вручати... Ну нехай хоч форумчанам згодиться...
https://www.gouvernement.fr/sites/defau ... 9_juin.pdf
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 чер, 2021 21:53, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:53

  juristkostya написав:Нельзя ли вернуть ту, прежнюю, редакцию сообщения?


Вас какая именно интересует?? В четвертой,или одинадцатой редакции?? :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

так что насчёт субъективной оценки личностей нескольких форумчан?
Текст будет восстановлен?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:56

  osafly написав:
  juristkostya написав:Нельзя ли вернуть ту, прежнюю, редакцию сообщения?


Вас какая именно интересует?? В четвертой,или одинадцатой редакции?? :lol:

в первой. Она было "от души".
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:56

Боже, які знавці з нерухомості... Казка... Юрба... Товпляться поділитися досвідом...
Панове: слухати, прислуховуватися, виконувати, будете багатими...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

+ 100
А самое ценное мнение - это мнение того, кто его побыстрее затирает.
juristkostya
 
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