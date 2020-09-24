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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1127112811291130
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:58

  juristkostya написав:
  osafly написав:
  juristkostya написав:Нельзя ли вернуть ту, прежнюю, редакцию сообщения?


Вас какая именно интересует?? В четвертой,или одинадцатой редакции?? :lol:

в первой. Она было "от души".


То был припадок гнева очевидно,но потом пришло озарение :lol: Я тоже видел ту писулю,но уже привык внимания не обращать и не воспринимать нашего "турецкого друга" всерьез..Пусть бесится.
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:00

  osafly написав:
То был припадок гнева очевидно,но потом пришло озарение :lol: Я тоже видел ту писулю,но уже привык внимания не обращать и не воспринимать нашего "турецкого друга" всерьез..Пусть бесится.


не могу утверждать насчёт "гнева", а вот "припадок"...да, пожалуй....
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:05

  akurt написав: - Ви ж на "Лазурний берег" зібралися...

Это, как вы любите говорить, враньё.
Не помню, чтобы кто-то в теме писал о намерении в ближайшее время поехать на ЛБФ и/или прикупить там недвигу.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:23

  juristkostya написав:
  akurt написав: - Ви ж на "Лазурний берег" зібралися...

Это, как вы любите говорить, враньё.
Не помню, чтобы кто-то в теме писал о намерении в ближайшее время поехать на ЛБФ и/или прикупить там недвигу.


А что в голову пришло,то и мелет.Судя по всему,ночь опять будет плодотворная.Возбудился дед.Дождется когда все спать разойдутся и начнет редактировать простыни до утра раз по тридцать :lol:
Аккурт,я ответил на Ваш вопрос,что могу посоветовать по теме.Думаю там достаточно для бессонной ночи и глубокого анализа :wink:
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  #<1 ... 1127112811291130
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