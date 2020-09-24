|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 чер, 2021 21:58
juristkostya написав: osafly написав: juristkostya написав:
Нельзя ли вернуть ту, прежнюю, редакцию сообщения?
Вас какая именно интересует?? В четвертой,или одинадцатой редакции??
в первой. Она было "от души".
То был припадок гнева очевидно,но потом пришло озарение
Я тоже видел ту писулю,но уже привык внимания не обращать и не воспринимать нашего "турецкого друга" всерьез..Пусть бесится.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1147
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:00
osafly написав:
То был припадок гнева очевидно,но потом пришло озарение
Я тоже видел ту писулю,но уже привык внимания не обращать и не воспринимать нашего "турецкого друга" всерьез..Пусть бесится.
не могу утверждать насчёт "гнева", а вот "припадок"...да, пожалуй....
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3503
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:05
akurt написав:
- Ви ж на "Лазурний берег" зібралися...
Это, как вы любите говорить, враньё.
Не помню, чтобы кто-то в теме писал о намерении в ближайшее время поехать на ЛБФ и/или прикупить там недвигу.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3503
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:23
juristkostya написав: akurt написав:
- Ви ж на "Лазурний берег" зібралися...
Это, как вы любите говорить, враньё.
Не помню, чтобы кто-то в теме писал о намерении в ближайшее время поехать на ЛБФ и/или прикупить там недвигу.
А что в голову пришло,то и мелет.Судя по всему,ночь опять будет плодотворная.Возбудился дед.Дождется когда все спать разойдутся и начнет редактировать простыни до утра раз по тридцать
Аккурт,я ответил на Ваш вопрос,что могу посоветовать по теме.Думаю там достаточно для бессонной ночи и глубокого анализа
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1147
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7072
|904484
|
Сер 09 чер, 2021 17:14
Bolt
|
|108
|9022
|
|
|229
|28036
|
|