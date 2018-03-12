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Євродепутат: "Північний
Потік-2" шкідливий для Європи

Євродепутат: "Північний Потік-2" шкідливий для Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:08

Євродепутат: "Північний Потік-2" шкідливий для Європи

Пропонуємо до обговорення:
“Північний Потік-2” — це повністю політичний проект, мета створення якого — розділити Європу. Про це сьогодні в Києві на прес конференції сказала євродепутат Лайма Андрікене.

Дивися повний текст Євродепутат: "Північний Потік-2" шкідливий для Європи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:08

Лайма Люція Андрікєне
член Європейського парламенту
Член комитета международной торговли,
член подкомитета по безопасности и обороне, заместитель комитета иностранных дел,
заместитель делегации отношений с Соединенными Штатами,
заместитель делегации отношений со странами Центральной Америки,
заместитель делегации Евро-Латиноамериканской парламентской ассамблеи,
Первый вице глава делегации ЕС-Казахстан, ЕС-Кыргызстан, ЕС-Узбекистан и ЕС-Таджикистан парламентских комитетов сотрудничества отношений с Туркменистаном и Монголией!
Наша людина, сладкоежка.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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