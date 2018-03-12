Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:08

Лайма Люція Андрікєне

член Європейського парламенту

Член комитета международной торговли,

член подкомитета по безопасности и обороне, заместитель комитета иностранных дел,

заместитель делегации отношений с Соединенными Штатами,

заместитель делегации отношений со странами Центральной Америки,

заместитель делегации Евро-Латиноамериканской парламентской ассамблеи,

Первый вице глава делегации ЕС-Казахстан, ЕС-Кыргызстан, ЕС-Узбекистан и ЕС-Таджикистан парламентских комитетов сотрудничества отношений с Туркменистаном и Монголией!

Наша людина, сладкоежка.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.