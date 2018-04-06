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Експерт пояснив, чому в
Україні неякісні дороги

Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:10

Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги

Пропонуємо до обговорення:
На тендерах з будівництва українських доріг перемагає компанія, яка пропонує найнижчу ціну.

Дивися повний текст Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:10

А для этого нужно быть экспертом?
pivy21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:12

Ну, хочет человек называться экспертом хоть в чем то
gudwin
 
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