На тендерах з будівництва українських доріг перемагає компанія, яка пропонує найнижчу ціну.
Дивися повний текст Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:10
Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги
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Дивися повний текст Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги.
Додано: Суб 07 кві, 2018 07:43
Технологию строительства и качество построенного надо закладывать в условия тендера, тогда не будут строить дороги за 3 копейки из ничего. Конечно при условии приёмки и последующей ответственности в гарантийный период эксплуатации.
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:40
Чтобы заложить показатели качества в тендер на строительство надо сначала купить качественное ТЗ. А для этого тоже нужно провести тендер. В статье все правильно, с наименьшей ценой надо что-то делать.
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:22
В компании где я работаю, ТЗ мы разрабатываем сами. Проблема в том, что выигрывает тендер подрядчик с минимальной ценой и очень трудно доказать, что он использует технологию и материалы не соответствующие ТЗ.
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