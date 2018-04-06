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Експерт пояснив, чому в
Україні неякісні дороги

Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:10

Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги

Пропонуємо до обговорення:
На тендерах з будівництва українських доріг перемагає компанія, яка пропонує найнижчу ціну.

Дивися повний текст Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:10

А для этого нужно быть экспертом?
pivy21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:12

Ну, хочет человек называться экспертом хоть в чем то
gudwin
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 07:43

Технологию строительства и качество построенного надо закладывать в условия тендера, тогда не будут строить дороги за 3 копейки из ничего. Конечно при условии приёмки и последующей ответственности в гарантийный период эксплуатации.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:40

  mikola963 написав:Технологию строительства и качество построенного надо закладывать в условия тендера, тогда не будут строить дороги за 3 копейки из ничего. Конечно при условии приёмки и последующей ответственности в гарантийный период эксплуатации.

Чтобы заложить показатели качества в тендер на строительство надо сначала купить качественное ТЗ. А для этого тоже нужно провести тендер. В статье все правильно, с наименьшей ценой надо что-то делать.
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:22

  astatempo написав: Чтобы заложить показатели качества в тендер на строительство надо сначала купить качественное ТЗ. А для этого тоже нужно провести тендер. В статье все правильно, с наименьшей ценой надо что-то делать.

В компании где я работаю, ТЗ мы разрабатываем сами. Проблема в том, что выигрывает тендер подрядчик с минимальной ценой и очень трудно доказать, что он использует технологию и материалы не соответствующие ТЗ.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:40

Чтобы что-то служило долго за ним нужно сделить, делать правильные ремонты и вовремя и тут не нужно быть экспертом. Посмотрите на дорогу Киев-Житомир. После сдачи дороги в эксплуатацию наслаждался этой дорогой не долго, проходит год и что мы видим, что при появлении небольшой ямки, что в принципе адекватно и нормально, эта ямка залатывается тяп-ляп без всяких соблюдений ремонтно-строительных норм. Это корневая причина того что даже новая дорога после ее сдачи не сможет простоять без ремонта и двух/трех лет.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:20

Re: Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги

Хотя это и очевидно, но если это понимают только "эксперты", то это грустно.
В нашей стране все тендеры выигрываются исключительно по критерию "цена".
Во всем, не только в дорогах или строительстве. В результате имеем одноразовые дороги, одноразовые трубы, одноразовые....
Может потому что страной руководят одноразовые г...?
rjkz
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