На тендерах з будівництва українських доріг перемагає компанія, яка пропонує найнижчу ціну.
Дивися повний текст Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:10
Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги.
Додано: Суб 07 кві, 2018 07:43
Технологию строительства и качество построенного надо закладывать в условия тендера, тогда не будут строить дороги за 3 копейки из ничего. Конечно при условии приёмки и последующей ответственности в гарантийный период эксплуатации.
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:40
Чтобы заложить показатели качества в тендер на строительство надо сначала купить качественное ТЗ. А для этого тоже нужно провести тендер. В статье все правильно, с наименьшей ценой надо что-то делать.
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:22
В компании где я работаю, ТЗ мы разрабатываем сами. Проблема в том, что выигрывает тендер подрядчик с минимальной ценой и очень трудно доказать, что он использует технологию и материалы не соответствующие ТЗ.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:40
Чтобы что-то служило долго за ним нужно сделить, делать правильные ремонты и вовремя и тут не нужно быть экспертом. Посмотрите на дорогу Киев-Житомир. После сдачи дороги в эксплуатацию наслаждался этой дорогой не долго, проходит год и что мы видим, что при появлении небольшой ямки, что в принципе адекватно и нормально, эта ямка залатывается тяп-ляп без всяких соблюдений ремонтно-строительных норм. Это корневая причина того что даже новая дорога после ее сдачи не сможет простоять без ремонта и двух/трех лет.
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:20
Re: Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги
Хотя это и очевидно, но если это понимают только "эксперты", то это грустно.
В нашей стране все тендеры выигрываются исключительно по критерию "цена".
Во всем, не только в дорогах или строительстве. В результате имеем одноразовые дороги, одноразовые трубы, одноразовые....
Может потому что страной руководят одноразовые г...?
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:46
не смешите, все просто доказывается и проверяется, было бы желание и цель)))
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:27
В целом согласен, но какие ТЗ не купи, а если в итоге постелят битумную основу в дождь, а финишный слой остывшим - никакое тз не поможет. Есть СНИПы, где все давно написано: и про то, что ниже 8 градусов и в дождь работать нельзя, и про толщину слоев, и про их состав и количество, и про минимальную их температуру и т.д. - только кто у нас этого придерживается?
Тот же Альтком под Киевом в прошлом году закатывал трассу на Одесу, ну даже я, далеко не спец, а видел очевидное нарушение технологии и мутки с толщиной слоев - а те, кому положено - нет. Через 2-3 года пойдут там дыры. Тот же Южный мост в Киеве - опять ковыряют стыки, и так там через каждые полгода уже не один год. И так везде.
Пока не будет посадок начальников и директоров подобных "дырстроев" - на срок, эквивалентный сроку службы дороги, с конфискацией, и занесением их персонально и их компаний в черный список - дела не будет.
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