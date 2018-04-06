Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги

EKO написав:

astatempo написав: mikola963 написав: Технологию строительства и качество построенного надо закладывать в условия тендера, тогда не будут строить дороги за 3 копейки из ничего. Конечно при условии приёмки и последующей ответственности в гарантийный период эксплуатации. Технологию строительства и качество построенного надо закладывать в условия тендера, тогда не будут строить дороги за 3 копейки из ничего. Конечно при условии приёмки и последующей ответственности в гарантийный период эксплуатации.

Чтобы заложить показатели качества в тендер на строительство надо сначала купить качественное ТЗ. А для этого тоже нужно провести тендер. В статье все правильно, с наименьшей ценой надо что-то делать. Чтобы заложить показатели качества в тендер на строительство надо сначала купить качественное ТЗ. А для этого тоже нужно провести тендер. В статье все правильно, с наименьшей ценой надо что-то делать.

В целом согласен, но какие ТЗ не купи, а если в итоге постелят битумную основу в дождь, а финишный слой остывшим - никакое тз не поможет. Есть СНИПы, где все давно написано: и про то, что ниже 8 градусов и в дождь работать нельзя, и про толщину слоев, и про их состав и количество, и про минимальную их температуру и т.д. - только кто у нас этого придерживается?Тот же Альтком под Киевом в прошлом году закатывал трассу на Одесу, ну даже я, далеко не спец, а видел очевидное нарушение технологии и мутки с толщиной слоев - а те, кому положено - нет. Через 2-3 года пойдут там дыры. Тот же Южный мост в Киеве - опять ковыряют стыки, и так там через каждые полгода уже не один год. И так везде.Пока не будет посадок начальников и директоров подобных "дырстроев" - на срок, эквивалентный сроку службы дороги, с конфискацией, и занесением их персонально и их компаний в черный список - дела не будет.