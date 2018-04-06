Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги

EKO написав:astatempo написав:
Чтобы заложить показатели качества в тендер на строительство надо сначала купить качественное ТЗ. А для этого тоже нужно провести тендер. В статье все правильно, с наименьшей ценой надо что-то делать.
В целом согласен, но какие ТЗ не купи, а если в итоге постелят битумную основу в дождь, а финишный слой остывшим - никакое тз не поможет. Есть СНИПы, где все давно написано: и про то, что ниже 8 градусов и в дождь работать нельзя, и про толщину слоев, и про их состав и количество, и про минимальную их температуру и т.д. - только кто у нас этого придерживается?
Тот же Альтком под Киевом в прошлом году закатывал трассу на Одесу, ну даже я, далеко не спец, а видел очевидное нарушение технологии и мутки с толщиной слоев - а те, кому положено - нет. Через 2-3 года пойдут там дыры. Тот же Южный мост в Киеве - опять ковыряют стыки, и так там через каждые полгода уже не один год. И так везде.
Пока не будет посадок начальников и директоров подобных "дырстроев" - на срок, эквивалентный сроку службы дороги, с конфискацией, и занесением их персонально и их компаний в черный список - дела не будет.
Система работает исключительно по принципу минимальной цены. Нет минимальной цены - нет выигранного тендера. В наших реалиях, никак по-другому работать не будут. Единственный выход - отход от тендерных процедур и отдача этих подрядов иностранным компаниям с многолетней историей и репутацией. И лучше пусть это будет мегадорого, но один раз, чем дешево, но каждый год.
Что будет происходить, если начнут и в самом деле сажать - будут работать через одноразовые фирмы, оформленные на бомжей. Пока политика "чем дешевле - тем лучше" - не видать нам ничего хорошего, на что идут государственные деньги. А дорог у нас пока частных нет. Частник деньги СВОИ считает, поэтому ему нет резона каждый год дороги перестилать. Сделать дорого один раз, но на много лет - это выгодно.