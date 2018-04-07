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Експерт пояснив, чому в
Україні неякісні дороги

Експерт пояснив, чому в Україні неякісні дороги
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:54

  EKO написав:
  astatempo написав:
  mikola963 написав:Технологию строительства и качество построенного надо закладывать в условия тендера, тогда не будут строить дороги за 3 копейки из ничего. Конечно при условии приёмки и последующей ответственности в гарантийный период эксплуатации.

Чтобы заложить показатели качества в тендер на строительство надо сначала купить качественное ТЗ. А для этого тоже нужно провести тендер. В статье все правильно, с наименьшей ценой надо что-то делать.

В целом согласен, но какие ТЗ не купи, а если в итоге постелят битумную основу в дождь, а финишный слой остывшим - никакое тз не поможет. Есть СНИПы, где все давно написано: и про то, что ниже 8 градусов и в дождь работать нельзя, и про толщину слоев, и про их состав и количество, и про минимальную их температуру и т.д. - только кто у нас этого придерживается?
Тот же Альтком под Киевом в прошлом году закатывал трассу на Одесу, ну даже я, далеко не спец, а видел очевидное нарушение технологии и мутки с толщиной слоев - а те, кому положено - нет. Через 2-3 года пойдут там дыры. Тот же Южный мост в Киеве - опять ковыряют стыки, и так там через каждые полгода уже не один год. И так везде.
Пока не будет посадок начальников и директоров подобных "дырстроев" - на срок, эквивалентный сроку службы дороги, с конфискацией, и занесением их персонально и их компаний в черный список - дела не будет.


Система работает исключительно по принципу минимальной цены. Нет минимальной цены - нет выигранного тендера. В наших реалиях, никак по-другому работать не будут. Единственный выход - отход от тендерных процедур и отдача этих подрядов иностранным компаниям с многолетней историей и репутацией. И лучше пусть это будет мегадорого, но один раз, чем дешево, но каждый год.
Что будет происходить, если начнут и в самом деле сажать - будут работать через одноразовые фирмы, оформленные на бомжей. Пока политика "чем дешевле - тем лучше" - не видать нам ничего хорошего, на что идут государственные деньги. А дорог у нас пока частных нет. Частник деньги СВОИ считает, поэтому ему нет резона каждый год дороги перестилать. Сделать дорого один раз, но на много лет - это выгодно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:16

сегодня наблюдал, закатывали яму, но немножко уголок наколотый оставили. Эту яму каждый год ремонтируют
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 00:34

  Деньги написав:сегодня наблюдал, закатывали яму, но немножко уголок наколотый оставили. Эту яму каждый год ремонтируют

Я про юж.мост тоже самое написал.

И кстати, в подтверждение моим словам про одесскую трассу, там все оказалось еще жестче - пролежала та дорога даже не 2-3, а меньше года: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... rBM7lscabc

Халтура жесткая. Показал вова как "надо работать". В народе это называется «без палева» :mrgreen:
EKO
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