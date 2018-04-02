Українське КБ "Південне" працює над проектом постійної бази на поверхні Місяця. Цей проект буде реалізований спільно з Європейським космічним агентством в найближчі десятиліття, пише Тokar.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:13
Україна побудує базу на Місяці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна побудує базу на Місяці.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:31
Re: Україна побудує базу на Місяці!!!
Вот это реально пацаны разговелись! Заместо Крыма! Наперлуп в Днепре отдыхает.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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