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Україна побудує
базу на Місяці

Україна побудує базу на Місяці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:13

Україна побудує базу на Місяці

Пропонуємо до обговорення:
Українське КБ "Південне" працює над проектом постійної бази на поверхні Місяця. Цей проект буде реалізований спільно з Європейським космічним агентством в найближчі десятиліття, пише Тokar.

Дивися повний текст Україна побудує базу на Місяці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:13

Дорогая редакция, вы случайно разместили новость за первое апреля.
pivy21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:31

Re: Україна побудує базу на Місяці!!!

Вот это реально пацаны разговелись! Заместо Крыма! Наперлуп в Днепре отдыхает.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:11

К тому времени Маск там гостинки будет сдавать во всю
gudwin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:39

И гиперлуп с Луны до Киева*

*пообещают керманычи незадолго до выборов
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 01:50

Молодцы. Чувствуется забота о науке. Видны уже первые результаты. Я думаю, что скоро мы будем лидерами в мировой космической гонке.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 07:36

Re: Україна побудує базу на Місяці

Оце так да... Після бліцкригу з очищення банківської системи з похованням вкладників 200+ пішли діла космічні. Тепер кожному "справжньому україньцю" шматок супутника, а інші нехай не жалкують за своїми коштами. Ціль благородна. Рошен-Галактікс своїм сяйвом затьмарить кремлівскі звьйозди, а ті 6 млн. щурів що втекли від перемоги за кордон слізно пожалкують.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:20

Мне кажется из всего самого последнего сказаного нашими керманычами - это самый реальный проект.
svetoch-10
 
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