Українське КБ "Південне" працює над проектом постійної бази на поверхні Місяця. Цей проект буде реалізований спільно з Європейським космічним агентством в найближчі десятиліття, пише Тokar.
Дивися повний текст Україна побудує базу на Місяці.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:13
Україна побудує базу на Місяці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна побудує базу на Місяці.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:39
И гиперлуп с Луны до Киева*
*пообещают керманычи незадолго до выборов
Всё IMHO
Додано: Суб 07 кві, 2018 01:50
Молодцы. Чувствуется забота о науке. Видны уже первые результаты. Я думаю, что скоро мы будем лидерами в мировой космической гонке.
Додано: Суб 07 кві, 2018 07:36
Re: Україна побудує базу на Місяці
Оце так да... Після бліцкригу з очищення банківської системи з похованням вкладників 200+ пішли діла космічні. Тепер кожному "справжньому україньцю" шматок супутника, а інші нехай не жалкують за своїми коштами. Ціль благородна. Рошен-Галактікс своїм сяйвом затьмарить кремлівскі звьйозди, а ті 6 млн. щурів що втекли від перемоги за кордон слізно пожалкують.
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:20
Мне кажется из всего самого последнего сказаного нашими керманычами - это самый реальный проект.
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:09
Какая забота о науке, такие и результаты. У ученых сейчас зарплата 4-5, у высшей школы 6-7, у учителей - 7-8 тыс. Поэтому кроме разной бредовой фантастики ученым в голову ничего не приходит.
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:46
А может все же КА "Лыбидь" запустим, а то он построен и оплачен еще в 2012 году и до сих пор ржавеет и за аренду платим?
Додано: Суб 07 кві, 2018 12:12
Я то думал, почему на дороги забили напрочь.
А вон оно оказывается как. Водителей заранее приучают петлять между кратерами.
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