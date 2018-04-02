Україна побудує базу на Місяці

Кому нужны дороги, если рельсы на Луну проклыдывать планируют
Очень похоже на притчу про Порошенка, осла, и Насредина. Кто первый откинется.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 12:20
Кому нужны дороги, если рельсы на Луну проклыдывать планируют
Очень похоже на притчу про Порошенка, осла, и Насредина. Кто первый откинется.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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