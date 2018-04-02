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Україна побудує
базу на Місяці

Україна побудує базу на Місяці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:20

Кому нужны дороги, если рельсы на Луну проклыдывать планируют :mrgreen:
Очень похоже на притчу про Порошенка, осла, и Насредина. Кто первый откинется.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:24

Re: Україна побудує базу на Місяці

Похоже порох таки понял, что в ростове место занято и готовит себе место побезопаснее.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:46

  zloy_ukr написав:Кому нужны дороги, если рельсы на Луну проклыдывать планируют Очень похоже на притчу про Порошенка, осла, и Насредина. Кто первый откинется.

осла никто не посадит, он токо копыта может откинуть
vajnagi
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:27

гыгыгыгыгыы построим там базу и отправим туда всех .... ну вы поняли кого))))
kentavr
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