Кому нужны дороги, если рельсы на Луну проклыдывать планируют
Очень похоже на притчу про Порошенка, осла, и Насредина. Кто первый откинется.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 12:20
Кому нужны дороги, если рельсы на Луну проклыдывать планируют
Очень похоже на притчу про Порошенка, осла, и Насредина. Кто первый откинется.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:24
Re: Україна побудує базу на Місяці
Похоже порох таки понял, что в ростове место занято и готовит себе место побезопаснее.
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:46
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:27
гыгыгыгыгыы построим там базу и отправим туда всех .... ну вы поняли кого))))
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:50
Re: Україна побудує базу на Місяці
...КАКУЮ ТАКУЮ БАЗУ ?))...В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС ИХ ))
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