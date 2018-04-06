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Видобуток газу в Україні зростатиме на мільярд кубів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Зростання видобутку газу в Україні збільшуватиметься на 1 млрд кубометрів щорічно. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
Дивися повний текст Видобуток газу в Україні зростатиме на мільярд кубів щороку - Гройсман
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R2
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:25
Думали-думали 4 года и наконец придумали!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:23
а цена на газ естественно снижаться?
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Cactus
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:37
Ну а пока - добыча снижается, несмотря на повышение цен
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 07 кві, 2018 07:34
Размах. Через 25 лет добыча 40 млрд.м3. А через 100 лет страшно подумать, целых 115.
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mikola963
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Додано: Суб 07 кві, 2018 09:22
в "трубу" врежуться, что ли?
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svetoch-10
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