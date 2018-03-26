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Корейські інженери створили робота для допомоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 кві, 2018 02:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише IEEE Spectrum.
Дивися повний текст Корейські інженери створили робота для допомоги интровертам (відео)
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Додано: Суб 07 кві, 2018 02:33
Одинока людина та інтроверт - це не одне і те ж.
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