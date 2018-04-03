Минулого року 22,9% українців працювали в тіньовому секторі економіки, тобто працювали без офіційного оформлення.
Дивися повний текст Майже всі компанії в США і Європі будуть використовувати біометрію через два роки.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 11:00
Майже всі компанії в США і Європі будуть використовувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже всі компанії в США і Європі будуть використовувати біометрію через два роки.
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