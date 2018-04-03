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Майже всі компанії в США і
Європі будуть використовувати...

Майже всі компанії в США і Європі будуть використовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:00

Майже всі компанії в США і Європі будуть використовувати...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року 22,9% українців працювали в тіньовому секторі економіки, тобто працювали без офіційного оформлення.

Дивися повний текст Майже всі компанії в США і Європі будуть використовувати біометрію через два роки.
R2
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