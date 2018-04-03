|
|
|
Майже всі компанії в США і Європі будуть використовувати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Минулого року 22,9% українців працювали в тіньовому секторі економіки, тобто працювали без офіційного оформлення.
Дивися повний текст Майже всі компанії в США і Європі будуть використовувати біометрію через два роки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81277
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:59
Щось ніяк не второпаю - чи писане не по темі, чи тема не по писаному
-
vajnagi
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 27.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|