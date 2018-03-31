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За минулий рік зросла кількість
скарг на інтернет-магазини

За минулий рік зросла кількість скарг на інтернет-магазини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33

За минулий рік зросла кількість скарг на інтернет-магазини

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за минулий рік зросла кількість скарг на інтернет-магазини. 2013-го вони становили 3,2% від загальної кількості всіх скарг. 2016 року - 4,8%. 2017-го скарг на інтернет-магазини зафіксували 6,5% від кількості усіх скарг.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33

В стране нет толкового среднего предпринимательства, есть по ходу крупный и мелкий, а для нормального среднего так и не создано адекватных условий. Поэтому средний предприниматель окружает себя кучей мелких и если что-то ему не нравится, мелочь можно закрыть/обанкротить и начать все заново без каких-либо последствий.
asdrud2016
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