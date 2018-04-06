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На чому заробляють нові мільярдери зі списку Forbes
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 кві, 2018 16:17
Пропонуємо до обговорення:
2017 року до списку найбагатших за версією Forbes увійшли 259 нових мільярдерів.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:17
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