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Virgin Galactic провела перший
пілотований політ нового...

Virgin Galactic провела перший пілотований політ нового...
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:00

Virgin Galactic провела перший пілотований політ нового...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Virgin Galactic провела успішний випробувальний пілотований політ нового суборбітального космоплана VSS Unity з моменту страшної трагедії, що сталася з іншим апаратом в 2014 році.

Дивися повний текст Virgin Galactic провела перший пілотований політ нового космоплана.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:00

"пока не достиг порога в 25 685 метров", ну-ну..читаем - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
Для самолётов: 37 650 м, Миг-25, 1977 год

И прошу заметить, Миг-25 никто с носителя на 14 173 метрах не сбрасывал, он сам туда долетел.
LutsMan
 
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