|
|
|
Virgin Galactic провела перший пілотований політ нового...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Virgin Galactic провела успішний випробувальний пілотований політ нового суборбітального космоплана VSS Unity з моменту страшної трагедії, що сталася з іншим апаратом в 2014 році.
Дивися повний текст Virgin Galactic провела перший пілотований політ нового космоплана
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81281
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:00
"пока не достиг порога в 25 685 метров", ну-ну..читаем - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
Для самолётов: 37 650 м, Миг-25, 1977 год
И прошу заметить, Миг-25 никто с носителя на 14 173 метрах не сбрасывал, он сам туда долетел.
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:00
Миг головного мозга)))
Статья про ход испытаний суборбитального (время в невесомости до 6 мин) транспортника! Максимальную высоту полета определяют на уровне от 135 до 320 км. Время покажет.
-
Zoy
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 14.02.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:21
Вы бы прочли бы сперва по своей ссылке, что такое динамический поток...
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1399
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|65
|
|
|18
|829
|
|
|18
|1180
|
Нед 25 бер, 2018 08:16
p_a_l
реклама
|