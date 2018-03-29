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Названо автомобілі з наднадійними двигунами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:20
Пропонуємо до обговорення:
В середовищі автолюбителів час від часу можна зустріти згадку про так звані автомобілі-мільйонники.
Дивися повний текст Названо автомобілі з наднадійними двигунами
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:21
А в мене hyundai вже проїхав 380000
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sergnemo68
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