В середовищі автолюбителів час від часу можна зустріти згадку про так звані автомобілі-мільйонники.
Дивися повний текст Названо автомобілі з наднадійними двигунами.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:20
Названо автомобілі з наднадійними двигунами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо автомобілі з наднадійними двигунами.
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:38
Ну так это было раньше. А сейчас - 250 тыс. и блок на свалку (Форд фокус).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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