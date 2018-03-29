В середовищі автолюбителів час від часу можна зустріти згадку про так звані автомобілі-мільйонники.
Дивися повний текст Названо автомобілі з наднадійними двигунами.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:20
Названо автомобілі з наднадійними двигунами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо автомобілі з наднадійними двигунами.
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:16
статья ни о чем. Еще 10-12 лет назад все производители заявляли не менее 500 тыс. Дачия Логан у меня 325000 и о капиталке пока даже не думаю.
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:38
Ну так это было раньше. А сейчас - 250 тыс. и блок на свалку (Форд фокус).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:20
Додано: Нед 08 кві, 2018 10:22
Проблема не в "отношении к авто", а в конструкции двигателя: в Фиесте старый добрый ламповый атмосферник Duratec(о 4 котлах), в Фокусе - бывший "мотором года" турбированный трехкотловый Экобуст. Кстати, по данным завода изготовителя ресурс Duratec 1.4 - 250 ткм, реально ходят они больше, при правильном обращении, но готовится к ремонту уже пора. Экобуст, при всех своих достоинствах, отличается повышенной сложностью и, к сожалению, меньшими ресурсом и ремонтопригодностью. Справедливости ради, хочу добавить, что этим грешат все новые моторы, особенно турбированные. По крайней мере - и немецкие, и японские точно (даже на люксовых моделях).
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:05
Согласен с Вами на все 100 %. Только не было сказано RomanTikом что у не но на фокусе литровый экобуст. А для экобуст тащить больше полуторатонны снаряженной массы с пассажирами конечно перебор. Поэтому 250 тык. пробега для экобуст на фокусе это та реальность к которой нужно быть готовым.
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