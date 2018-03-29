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Названо автомобілі з
наднадійними двигунами

Названо автомобілі з наднадійними двигунами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:20

Названо автомобілі з наднадійними двигунами

Пропонуємо до обговорення:
В середовищі автолюбителів час від часу можна зустріти згадку про так звані автомобілі-мільйонники.

Дивися повний текст Названо автомобілі з наднадійними двигунами.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:21

А в мене hyundai вже проїхав 380000
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:16

статья ни о чем. Еще 10-12 лет назад все производители заявляли не менее 500 тыс. Дачия Логан у меня 325000 и о капиталке пока даже не думаю.
valera222
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:38

  valera222 написав:статья ни о чем. Еще 10-12 лет назад все производители заявляли не менее 500 тыс. Дачия Логан у меня 325000 и о капиталке пока даже не думаю.

Ну так это было раньше. А сейчас - 250 тыс. и блок на свалку (Форд фокус).
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 07:20

  RomanTik написав: Ну так это было раньше. А сейчас - 250 тыс. и блок на свалку (Форд фокус).

360 тыс. км, форд фиеста 1.4 2008 г.в. О капиалке даже не думаю. Может проблема в отношении к авто?
tarikktv
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:22

  tarikktv написав: 360 тыс. км, форд фиеста 1.4 2008 г.в. О капиалке даже не думаю. Может проблема в отношении к авто?

Проблема не в "отношении к авто", а в конструкции двигателя: в Фиесте старый добрый ламповый атмосферник Duratec(о 4 котлах), в Фокусе - бывший "мотором года" турбированный трехкотловый Экобуст. Кстати, по данным завода изготовителя ресурс Duratec 1.4 - 250 ткм, реально ходят они больше, при правильном обращении, но готовится к ремонту уже пора. Экобуст, при всех своих достоинствах, отличается повышенной сложностью и, к сожалению, меньшими ресурсом и ремонтопригодностью. Справедливости ради, хочу добавить, что этим грешат все новые моторы, особенно турбированные. По крайней мере - и немецкие, и японские точно (даже на люксовых моделях).
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:05

  Radon написав: Проблема не в "отношении к авто", а в конструкции двигателя: в Фиесте старый добрый ламповый атмосферник Duratec(о 4 котлах), в Фокусе - бывший "мотором года" турбированный трехкотловый Экобуст. Кстати, по данным завода изготовителя ресурс Duratec 1.4 - 250 ткм, реально ходят они больше, при правильном обращении, но готовится к ремонту уже пора. Экобуст, при всех своих достоинствах, отличается повышенной сложностью и, к сожалению, меньшими ресурсом и ремонтопригодностью. Справедливости ради, хочу добавить, что этим грешат все новые моторы, особенно турбированные. По крайней мере - и немецкие, и японские точно (даже на люксовых моделях).

Согласен с Вами на все 100 %. Только не было сказано RomanTikом что у не но на фокусе литровый экобуст. А для экобуст тащить больше полуторатонны снаряженной массы с пассажирами конечно перебор. Поэтому 250 тык. пробега для экобуст на фокусе это та реальность к которой нужно быть готовым.
tarikktv
 
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