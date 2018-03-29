Названо автомобілі з наднадійними двигунами

Додано: Нед 08 кві, 2018 12:39

Чтобы убить 1,6 Дюратек, с которыми раньше Фокусы шли - это надо ОЧЕНЬ СИЛЬНО постараться (к примеру масло менять раза 4 за весь срок эксплуатации). В наших условиях часто бывает выгодным именно его ремонт - конструкция простая и давно известная, специалистов "рукастых" достаточно. Бусты же часто берут из-за малого расхода и неплохой динамики, самое интересное, что блок цилиндров там тоже очень даже неплохой, а вот навесное: турбина, трехконтурная система охлаждения - требуют очень высокой квалификации, спецоснастки ремонтной, ими мало кто квалифицированно заняться может. Даже для замены ремня ГРМ нужно двигатель "раскидать", а вот обратно сложить в гаражах (т.е. недорого) скорее всего не получится. К тому же он любит фирменную синтетику и качественный 95, а без них долго не живет. Вот и рассказывают об "одноразовом" моторе.