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Названо автомобілі з
наднадійними двигунами

Названо автомобілі з наднадійними двигунами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:37

Все немцы 90-х были полумиллионниками. А потом производители решили, что это экономически не целесообразно, как и любой долгоиграющий товар.
Моторесурс пал жертвой в борьбе за удельную мощность двигателя.
Кроме того, сейчас из экологических соображений усиленно пропагандируется езда на непрогретом моторе, что тоже приводит к заметному снижению моторесурса.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:39

  oleg_360 написав:yama
Не заморачивайся. Ухайдокаеш кучу лишнего бабла в помойку. Подкопи/возьми кредит, но с тарантасами связываться не надо.

то есть новый Сенс zaz.ua/models/sens-sd/price.html за $7000 в кредит лучше ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:22

yama
По деньгам - смотря под какие условия кредит, а так любая новая машина будет лучше 30-летнего трандулета.
oleg_360
 
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