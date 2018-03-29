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Названо автомобілі з наднадійними двигунами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 кві, 2018 14:37
Все немцы 90-х были полумиллионниками. А потом производители решили, что это экономически не целесообразно, как и любой долгоиграющий товар.
Моторесурс пал жертвой в борьбе за удельную мощность двигателя.
Кроме того, сейчас из экологических соображений усиленно пропагандируется езда на непрогретом моторе, что тоже приводит к заметному снижению моторесурса.
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warlamp
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Додано: Нед 08 кві, 2018 14:39
oleg_360 написав:yama
Не заморачивайся. Ухайдокаеш кучу лишнего бабла в помойку. Подкопи/возьми кредит, но с тарантасами связываться не надо.
то есть новый Сенс zaz.ua/models/sens-sd/price.html за $7000 в кредит лучше ?
свинорыл
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yama
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Додано: Нед 08 кві, 2018 15:22
yama
По деньгам - смотря под какие условия кредит, а так любая новая машина будет лучше 30-летнего трандулета.
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oleg_360
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