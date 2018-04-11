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Названо автомобілі з
наднадійними двигунами

Названо автомобілі з наднадійними двигунами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:37

Все немцы 90-х были полумиллионниками. А потом производители решили, что это экономически не целесообразно, как и любой долгоиграющий товар.
Моторесурс пал жертвой в борьбе за удельную мощность двигателя.
Кроме того, сейчас из экологических соображений усиленно пропагандируется езда на непрогретом моторе, что тоже приводит к заметному снижению моторесурса.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:39

  oleg_360 написав:yama
Не заморачивайся. Ухайдокаеш кучу лишнего бабла в помойку. Подкопи/возьми кредит, но с тарантасами связываться не надо.

то есть новый Сенс zaz.ua/models/sens-sd/price.html за $7000 в кредит лучше ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:22

yama
По деньгам - смотря под какие условия кредит, а так любая новая машина будет лучше 30-летнего трандулета.
oleg_360
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:27

oleg_360 не обязательно 30 лет , просто отталкиваясь от 4000-5000 у.е можно за эти деньги взять что-то что не развалиться ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:08

У знакомого был BMW X5.Заезжал он на сервис,не помню по какой причине.Там работают его хорошие знакомые.Проверили всё и сказали:продавай его пока не поздно,движку скоро будет хана.И это только 150тыс.км.Сейчас всё делается "одноразовым". Не думал,что эта политика маркетологов дойдёт и до машин.Вбухать за машину такие деньги с ресурсом 150-200тыс(((.Япошки уже открыто заявили,что у новой Мазды СХ-5 двигло неремонтопригодное.Куда мир катится..долбаные маркетологи.Сейчас техника продаётся с одной целью,чтоб потом после покупки,покупателя постоянно доить.Или попользовался ограниченое время,выкидуй и покупай новое.Я не только об автомобилях.
silverado77799
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:47

У нас многие сами гробят движки. Например, заливают масло повышенной вязкости, считая, что это сделает из их драндулета спорткар, и сильно уменьшая при этом ресурс двигателя. Или льют спиртовой бензин в тачки, выпущенные до 2008 года. А потом на 150 тыс. делают расточку. Но виноват производитель, стопудово)))
Natt
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