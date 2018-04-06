Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

І чому для розрахунків краще використовувати картку Приватбанку
Я - давній і активний користувач сервісу оголошень OLX. Використовую його як для купівлі-продажу потрібних-непотрібних речей, і як інструмент продажів для свого невеликого бізнесу. Але популярний ресурс давно став місцем промислу для шахраїв. Нещодавно і я став жертвою одного з них. У цій статті я розповім, які помилки при цьому допустив, як можна захиститися від шахраїв від OLX, і, найголовніше - як зміг повернути свої гроші.
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