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Робота в Польщі: що потрібно знати про українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 кві, 2018 23:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Дивися повний текст Робота в Польщі: що потрібно знати про українських заробітчан
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Додано: Суб 07 кві, 2018 23:40
А цены на аренду жилья в Польше?
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asdasd
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