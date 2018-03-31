Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Дивися повний текст Робота в Польщі: що потрібно знати про українських заробітчан.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 23:40
Робота в Польщі: що потрібно знати про українських...
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Дивися повний текст Робота в Польщі: що потрібно знати про українських заробітчан.
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:44
Если речь о заробитчанах, то моя теща 1 раз жила в предоставленном работодателем жилье, второй раз что то вроде общежития за 100 злотых.
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