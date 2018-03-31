Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Дивися повний текст Робота в Польщі: що потрібно знати про українських заробітчан.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 кві, 2018 23:40
Робота в Польщі: що потрібно знати про українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робота в Польщі: що потрібно знати про українських заробітчан.
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:44
Если речь о заробитчанах, то моя теща 1 раз жила в предоставленном работодателем жилье, второй раз что то вроде общежития за 100 злотых.
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:36
Re: Робота в Польщі: що потрібно знати про українських...
“Это циркуляционная трудовая миграция, люди просто выезжают заработать денег" и делают все чтобы там остаться! Не получилось - возвращаются и снова пробуют уехать!
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:15
Что-то типа 800 грн?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Зараз переглядають цей форум: skakonutiypecriot і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|