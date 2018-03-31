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Робота в Польщі: що потрібно
знати про українських...

Робота в Польщі: що потрібно знати про українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 23:40

Робота в Польщі: що потрібно знати про українських...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Дивися повний текст Робота в Польщі: що потрібно знати про українських заробітчан.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 23:40

А цены на аренду жилья в Польше?
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 07:44

Если речь о заробитчанах, то моя теща 1 раз жила в предоставленном работодателем жилье, второй раз что то вроде общежития за 100 злотых.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:36

Re: Робота в Польщі: що потрібно знати про українських...

“Это циркуляционная трудовая миграция, люди просто выезжают заработать денег" и делают все чтобы там остаться! Не получилось - возвращаются и снова пробуют уехать!
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:15

  alex_dvornichenko написав:Если речь о заробитчанах, то моя теща 1 раз жила в предоставленном работодателем жилье, второй раз что то вроде общежития за 100 злотых.


Что-то типа 800 грн?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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