Управління цивільної адміністрації міста Веньлін пропонує літнім жителям підписати договір про те, що після смерті їх прах буде розсіяний над морем.
Дивися повний текст Китайське місто доплачує літнім людям за екологічне поховання.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 06:08
Китайське місто доплачує літнім людям за екологічне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайське місто доплачує літнім людям за екологічне поховання.
Додано: Нед 08 кві, 2018 06:08
Это полумеры. Если на консервы для животных или корм для рыб, то можно вдвое выплаты увеличить. А каких раков можно выращивать...
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