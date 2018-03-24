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Китайське місто доплачує
літнім людям за екологічне...

Китайське місто доплачує літнім людям за екологічне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 06:08

Китайське місто доплачує літнім людям за екологічне...

Пропонуємо до обговорення:
Управління цивільної адміністрації міста Веньлін пропонує літнім жителям підписати договір про те, що після смерті їх прах буде розсіяний над морем.

Дивися повний текст Китайське місто доплачує літнім людям за екологічне поховання.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 06:08

Это полумеры. Если на консервы для животных или корм для рыб, то можно вдвое выплаты увеличить. А каких раков можно выращивать...
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 08:46

  hodkonem36 написав:Это полумеры. Если на консервы для животных или корм для рыб, то можно вдвое выплаты увеличить. А каких раков можно выращивать...


А каких сомов... :shock: посмотрите какой улов у молдаван в Днестре :wink:

Михалыч
 
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