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У Нацбанку підрахували, скільки
валюти було виведено за...

У Нацбанку підрахували, скільки валюти було виведено за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:56

У Нацбанку підрахували, скільки валюти було виведено за...

Пропонуємо до обговорення:
Дані за 1-й квартал 2018 року.

Дивися повний текст У Нацбанку підрахували, скільки валюти було виведено за кордон за е-ліцензіями.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:56

Да мы как-то всегда без этого обходились - как без е-, так и с е- :-)
De Bil
 
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