Дані за 1-й квартал 2018 року.
Дивися повний текст У Нацбанку підрахували, скільки валюти було виведено за кордон за е-ліцензіями.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:56
У Нацбанку підрахували, скільки валюти було виведено за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку підрахували, скільки валюти було виведено за кордон за е-ліцензіями.
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:56
Да мы как-то всегда без этого обходились - как без е-, так и с е- :-)
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