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Українці і свята: чи не
забагато ми відпочиваємо

Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:47

Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо

Пропонуємо до обговорення:
Цього року ми зможемо на законних підставах відпочивати від роботи 115 днів.

Дивися повний текст Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:47

Не в кількості вихідних залежить ріст економіки.А в кількості рекету влади і правоохоронних органів.Мало того,що немає за які кошти талановитим людям створити підприємство,бо немає дешевих кредитів.Так тільки створивши на свою біду підприємство,відчуєш всю повноту влади.Ці "доярки" готові доїти навіть "дохлу корову". Люди повинні відпочивати,бо вони люди,а не батраки.
vovaplus
 
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