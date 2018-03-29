Цього року ми зможемо на законних підставах відпочивати від роботи 115 днів.
Дивися повний текст Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 14:47
Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо.
Додано: Нед 08 кві, 2018 14:47
Не в кількості вихідних залежить ріст економіки.А в кількості рекету влади і правоохоронних органів.Мало того,що немає за які кошти талановитим людям створити підприємство,бо немає дешевих кредитів.Так тільки створивши на свою біду підприємство,відчуєш всю повноту влади.Ці "доярки" готові доїти навіть "дохлу корову". Люди повинні відпочивати,бо вони люди,а не батраки.
Додано: Пон 09 кві, 2018 06:38
Re: Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо
Окрім офіційних вихідних ще святкується багато церковних свят, коли робити гріх, а ще підготовка до свят та відходняк після свят. Так що можна рахувати не робочі дні, а години. У порівнянні з П.Кореєю співвідношення десь 1/3 або ще менше, не говорячи про продуктивність праці.
Додано: Пон 09 кві, 2018 08:12
Это только на западной Украине.
На стройках Киева кроме новогодних и пасхальных праздников никто ничего не празднует и работают и по воскресеньям хотя это и грех для православных и католиков
back in USSR
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:31
Re: Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:49
Всіх, хто пропонує зменшення кількості вихідних і збільшення робочого дня до 12годин,треба поставити до верстатів або відправити на будівництво попрацювати. Тут треба показати результат своєї праці кожної години, кожного дня,кожного місяця для отримання зарплати. Це Вам, панове, не в бюрку сидіти і не в Верховній Раді "сподні протирати".
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:59
Сравнивать человеческие ресурсы Китая и Украины - это, конечно, мощно. Эксперт, правда, не говорит о том, что китайские туристы - одни из самых богатых в мире, и отдыхают они нифига не 5 дней, а также он не задаётся вопросом: а зачем нужна такая жизнь, когда ты видишь детей 5 дней в полгода?
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:16
В 30-е годы прошлого века Дж. Кейнс уверял, что через сто лет люди будут работать не более 15 часов в неделю.
А оно вон как...
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