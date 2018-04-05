Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:05
При расчёте целесообразности уменьшения рабочих дней и расчёта ВВП необходимо учесть главный закон экономики - спрос диктует предложение. То есть если мы произведём больше продукции то это не значит что она будет востребована . Так что сокращение раб дней уместно только в отраслях экспортной продукции, хотя, я думаю там и так работают без выходных.
Додано: Суб 14 кві, 2018 08:46
они меют ввиду Бюджетников ? или кого ? обычный рабочий день в Украине 10 часов 6 дней в неделю
свинорыл
реклама
|