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Близько 80% компаній і держустанов Британії платять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 кві, 2018 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Майже 80% компаній і державних установ Великобританії платять чоловікам більше, ніж жінкам, свідчать підсумки першого обов'язкового розкриття інформації про оплату праці, участь в якому взяли понад 10 тис. роботодавців.
Дивися повний текст Близько 80% компаній і держустанов Британії платять чоловікам більше
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Додано: Нед 08 кві, 2018 15:15
Дивлячись які роботи хто виконує.На фізично тяжких роботах продуктивність в чоловіків в кілька раз вища.Де потрібна пунктуальність і хороша пам`ять,то краще жінки.Де треба інтелектуальні роботи виконувати,знову кращі чоловіки.Тому десь так і виходить.
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