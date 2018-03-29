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Близько 80% компаній і
держустанов Британії платять...

Близько 80% компаній і держустанов Британії платять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:14

Близько 80% компаній і держустанов Британії платять...

Пропонуємо до обговорення:
Майже 80% компаній і державних установ Великобританії платять чоловікам більше, ніж жінкам, свідчать підсумки першого обов'язкового розкриття інформації про оплату праці, участь в якому взяли понад 10 тис. роботодавців.

Дивися повний текст Близько 80% компаній і держустанов Британії платять чоловікам більше.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:15

Дивлячись які роботи хто виконує.На фізично тяжких роботах продуктивність в чоловіків в кілька раз вища.Де потрібна пунктуальність і хороша пам`ять,то краще жінки.Де треба інтелектуальні роботи виконувати,знову кращі чоловіки.Тому десь так і виходить.
vovaplus
 
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